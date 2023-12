“Andiamo a fare i criminali”: i carabinieri risalgono ai 4 motociclisti grazie al video postato sui social

Pubblicato il 19 Dicembre, 2023

Sulla falsariga della canzone di Rovazzi “Andiamo a comandare”, un gruppo di 4 motociclisti ha lanciato sui social un video intitolato “Andiamo a fare i criminali in val di Cembra”. E i criminali li hanno fatti davvero, infatti i 4 centauri hanno filmato le loro “imprese” mentre sfrecciavano nella val di Cembra in provincia di Trento esibendosi in accelerazioni e sorpassi pericolosi, anche in pieno centro abitato, nelle gallerie e nei tornanti. Una situazione che per certi versi ha ricordato la tragedia di Casal Palocco, anche se per fortuna in questo caso non ci sono state vittime.

“Facciamo i criminali in val di Cembra”

I fatti risalgono al mese di giugno, quando 4 ragazzi veneti organizzarono una gara sfrecciando tra le strade della val di Cembra. Il video, diventato virale in poche ore, ritraeva i 4 motociclisti mentre sfrecciavano fino a 236 chilometri orari per le strade del Trentino, dalla Val d’Adige fino al Comune di Castello-Molina di Fiemme.

Il video ha suscitato sdegno e indignazione nelle popolazioni limitrofe, poiché il comportamento pericoloso e incosciente dei motociclisti poteva causare incidenti molto gravi. I 4 si sono anche ripresi mentre effettuavano un blocco stradale all’imbocco della galleria di Faver, sulla SS612, per chiedere ai centauri di passaggio se lungo la strada ci fossero pattuglie delle forze dell’ordine.

La denuncia dei carabinieri

Il video ha avuto subito una grande risonanza mediatica e ha attirato anche le attenzioni dei carabinieri che, proprio grazie al filmato che i centauri hanno condiviso sui social, si sono messi sulle loro tracce e sono riusciti a individuarli.

In base agli elementi raccolti i militari hanno denunciato i motociclisti per aver partecipato ad una gara di velocità. In caso di condanna i ragazzi rischiano tantissimo: la reclusione da 6 mesi ad un anno, una multa comprensiva tra i 5.000 e i 20.000 euro, la sospensione della patente da 1 a 3 anni e la confisca di tutti i mezzi usati per la gara.

