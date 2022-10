Domani parte Zero code a Piombino: tutti i cittadini avranno accesso al servizio

Pubblicato il 2 Ottobre, 2022

Domani 3 ottobre, partirà nelle Valli Etrusche il sistema regionale di prenotazione online dei prelievi del sangue chiamato ZeroCode. Grazie a questa nuova modalità, già utilizzabile per gli appuntamenti delle prime due settimane, è possibile in pochi attimi fissare il prelievo, per sé o per altri, comodamente dal computer di casa o dal proprio smartphone.

Per la Zona Valli Etrusche è previsto un avvio scaglionato: da lunedì 3 ottobre partiranno le sedi della Val di Cornia ovvero i punti prelievo collocati all’ospedale Villamarina e ai distretti Perticale di Piombino, di Venturina e di San Vincenzo; da giovedì 6 ottobre sarà poi la volta delle sedi della Bassa Val di Cecina: ospedale di Cecina, distretto di Rosignano Solvay e Casa della Salute di Donoratico.

Il sistema è molto pratico e intuitivo, ma – come già comunicato nei giorni scorsi – alcune associazioni locali saranno comunque a disposizione degli utenti, per garantire un supporto nella prenotazione per chi avesse difficoltà.

In più gli operatori degli sportelli, oltre a fornire informazioni, verranno incontro alle esigenze di tutti i cittadini, eventualmente occupandosi loro della procedura, come sta avvenendo già in altri territori.

Il sistema regionale, attivo nelle altre aziende sanitarie toscane, è partito finora in tre zone dell’ASL Toscana nord ovest senza particolari problematiche nell’accesso e, anzi, con riscontri soddisfacenti da parte della popolazione.