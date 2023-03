GF Vip, Daniele Dal Moro furioso dopo le accuse: “La sfondo!”

Pubblicato il 21 Marzo, 2023

Negi ultimi tempi al GF Vip è successo un po’ di tutto e, tra gli episodi più clamorosi, c’è la squalifica di Daniele Dal Moro per il suo atteggiamento giudicato violento nei confronti di Oriana Marzoli. L’influencer veneto è stato molto critico nei confronti della redazione del GF Vip e nella puntata di ieri Alfonso Signorini è tornato sull’accaduto.

Alfonso Signorini contro Daniele Dal Moro: “Atteggiamento aggressivo, che brutte immagini”

Il conduttore ha ribadito per quale motivo Dal Moro è stato eliminato: “Daniele è stato squalificato a causa dello scherzo con Oriana, che non è andato come doveva finire. In alcune immagini che hanno fatto il giro del web, Daniele ha mostrato un atteggiamento un po’ aggressivo, accompagnato da alcune parole. E, secondo le nuove direttive, è stato squalificato. Ci siamo visti costretti…purtroppo le colpe si pagano“.

In pratica l’imprenditore veneto ha afferrato la Marzoli per il collo con una certa veemenza, scena che non è affatto piaciuta alla redazione. Va detto che Edoardo Donnamaria è stato squalificato per aver aggredito verbalmente Antonella Fiordelisi, dopo essersi già reso protagonista di comportamenti discutibili, giudicati da alcuni come violenti. Il GF ha quindi mantenuto una sua coerenza nelle scelte.

Dopo aver aperto il collegamento con la casa Signorini chiama in causa la stessa Oriana, che ha provato a difendere l’ormai ex gieffino: “Sono sicura che non era sua intenzione avere questo atteggiamento, era uno scherzo”.

Il direttore del settimanale “Chi” ha ribattuto però spiegando che la sua reazione non era affatto di una persona che stava scherzando, tant’è che la stessa Marzoli ha chiesto a Dal Moro di smetterla perché le stava facendo male.

Sulla vicenda è intervenuto anche Edoardo Tavassi che ha confermato la tesi di Signorini: “Oriana mi aveva detto che non le era piaciuto quello scherzo“, e lei ha ribattuto: “Sottolineavo il fatto che non sapesse scherzare”.

Infine Signorini ha tagliato corto, spiegando che le azioni di Dal Moro sono state scene molto brutte e che la squalifica è stata una scelta giusta.

La reazione furiosa di Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro, che evidentemente ha seguito la trasmissione in tv, ha reagito in modo piuttosto colorito con questo tweet: “La mia voglia sfondare quella c…o di porta rossa e piombare in casa #oriele”.

La mia voglia sfondare quella cazzo di porta rossa e piombare in casa #oriele — Daniele Dal Moro (@DanieleDalMoro1) March 20, 2023

Poco dopo ha scritto un tweet decisamente più pacato, mandando un saluto ai suoi compagni di viaggio: “Patrizia che mi ama seduta davanti.. Wilma Attilio George Salatino Antonino al bar..“

Patrizia che mi ama seduta davanti.. Wilma Attilio George Salatino Antonio al bar.. 👍🏼 #oriele — Daniele Dal Moro (@DanieleDalMoro1) March 20, 2023

Infine ha chiuso il suo trittico di tweet con un post decisamente velenoso contro il GF: “Riassunto: scaricata la colpa per insabbiare una porta. Fine”.