Giorgia Meloni e Andrea Giambruno: è davvero finita? Pizzicati insieme

Pubblicato il 24 Gennaio, 2024

La premier Giorga Meloni e l’ex Andrea Giambruno sono stati pizzicati insieme dal settimanale Diva e Donna

Giorgia Meloni, 47 anni, e Andrea Giambruno, 43 anni, avevano annunciato sui social la loro separazione lo scorso ottobre dopo dieci anni d’amore. Questo annuncio ha fatto parecchio discutere i media nostrani riguardo la cronaca rosa. A quanto pare, qualcosa sembrerebbe cambiato in questi ultimi periodi: la premier e il giornalista sono stati pizzicati insieme dal settimanale Diva e Donna.

Stando anche a Dagospia, pare che i due trovino il modo di frequentarsi più o meno regolarmente nelle parti della periferia monzese, zona in cui l’ex conduttore del Diario del Giorno ha la casa lontano dagli occhi indiscreti dei riflettori. Non solo: fonti vicini ai due ex non escludono il loro ritorno di fiamma, magari nei prossimi mesi.

Lo scorso 15 gennaio, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha festeggiato il suo quarantesettesimo compleanno a casa della sorella Arianna e ha ricevuto una visita a sorpresa proprio dall’ex compagno Andrea Giambruno, padre di sua figlia Ginevra di 7 anni.

Le foto di Diva e Donna in edicola questa settimana.

About Post Author