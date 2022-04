Il Comune di Piombino aderisce al progetto “Syllabus per la formazione digitale”

Pubblicato il 24 Aprile, 2022

Il Comune di Piombino ha aderito all’iniziativa “Syllabus per la formazione digitale”, il programma di valutazione e formazione digitale rivolto ai dipendenti pubblici, nell’ambito del Piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano “Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese”.



Sulla piattaforma Syllabus i dipendenti individuati dalle amministrazioni possono accedere all’autovalutazione delle proprie competenze digitali. In base agli esiti del test iniziale, la piattaforma proporrà ai dipendenti i moduli formativi per colmare i gap di conoscenza e per migliorare le competenze.



L’adesione del Comune di Piombino, accolta dal dipartimento della Funzione Pubblica (Ufficio per l’Innovazione amministrativa, lo Sviluppo delle competenze e la Comunicazione), mira alla definizione delle competenze digitali dei dipendenti attraverso l’autovalutazione. Tale programma rientra negli obiettivi deL PNRR che individua nelle persone, prima ancora che nelle tecnologie, il motore del cambiamento e dell’innovazione nella pubblica amministrazione.”



La partecipazione all’iniziativa è gratuita per amministrazioni e lavoratori. Alla fine di ogni percorso sarà rilasciata una certificazione che alimenterà il “fascicolo formativo del dipendente”, destinato a confluire nel “fascicolo del dipendente”, in corso di realizzazione.