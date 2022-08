Kaulonia Tarantella Festival, il programma completo delle serate

Pubblicato il 13 Agosto, 2022

KAULONIA back to TARANTELLA FESTIVAL: è questo il titolo della XXIV edizione di uno degli eventi di punta dell’estate calabrese, il festival che ogni anno attira migliaia di appassionati di musica popolare prevenienti da tutta la penisola nel consueto e suggestivo scenario di Piazza Mese, nel cuore dell’ormai noto “PAESE CHE BALLA”, il borgo antico di Caulonia (RC).

Il Kaulonia Tarantella Festival 2022 si svolgerà dal 25 al 28 agosto e sarà costruito come un grande omaggio alla tarantella, danza ancestrale che ha attraversato secoli, usi e costumi delle diverse società che l’hanno ballata per arrivare fino ai giorni nostri a raccontarci ancora molto di quello che siamo stati e ad indicarci possibili strade da percorrere in futuro per non sbagliare percorso. Da sempre promosso dall’Amministrazione Comunale di Caulonia con il fondamentale supporto della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Kaulonia Tarantella Festival non è semplicemente un ricco cartellone di artisti e concerti, ma è molto, molto di più: assolutamente unico nel suo genere, è il paese stesso che fa da coreografia attiva e fondamentale ad un FESTIVAL che dura 4 giorni, si svolge nelle strade e nelle piazze del paese, partendo ogni giorno dalle ore 17 per concludersi solo all’alba del mattino seguente, con un calendario ricco di concerti e incontri, oltre corsi di ballo tradizionale e di strumenti tipici, popolari.

Per l’edizione 2022, la direzione organizzativa dell’evento è stata affidata all’esperta e prestigiosa guida di Massimo Bonelli (massimobonelli.it), noto manager musicale e direttore artistico del Concertone del Primo Maggio di Roma e di tanti altri tanti importanti eventi di caratura nazionale. Bonelli assume il ruolo di Event Manager del Kaulonia Tarantella Festival 2022 oltre ad affiancare il Re della tarantella calabrese Mimmo Cavallaro nella Direzione Artistica dell’evento. A supporto del Kaulonia Tarantella Festival 2022 ci sarà anche il circuito Calabria Sona, realtà nata proprio in Piazza Mese a Caulonia e che ormai da anni promuove, produce e valorizza i festival e la migliore musica popolare made in Calabria. Calabria Sona sarà partner del KTF 2022 e lavorerà a stretto contatto con l’amministrazione comunale e la direzione artistica dell’evento per massimizzare la visibilità e l’impatto promozionale e culturale del più importante festival di musica popolare calabrese. Infusione di tradizione, innovazione e sapori, particolarmente apprezzato per il gusto autentico e per il forte potere digestivo, l’AMARO CARDUS sarà sponsor ufficiale della XXIV edizione del Kaulonia Tarantella Festival.

Il programma completo del Kaulonia Tarantella Festival

Giovedì 25 agosto

MIMMO CAVALLARO con MARCELLO CIRILLO

FABIO MACAGNINO

FRANCESCO GIANNINI BAND

Venerdì 26 agosto

CICCIO NUCERA

PARAFONE’

AMAKORA’

Sabato 27 agosto

TARANTOLATI DI TRICARICO

IL PARTO DELLE NUVOLE PESANTI

RIONE JUNNO

SANDRO SOTTILE

Domenica 28 agosto

EUGENIO BENNATO con MARIO INCUDINE

OSTERIA DI GIO’

Tutte le sere, dopo i concerti:

TARANTELLA-NO-STOP – DA PIAZZA MESE ALLO SPERONE

Direzione Artistica:

MASSIMO BONELLI e MIMMO CAVALLARO

INGRESSO GRATUITO