La figlia di Ambra Angiolini nel mirino degli haters, la sua risposta è da applausi e commuove anche la mamma [VIDEO]

Pubblicato il 16 Dicembre, 2022

Il web è un luogo dove si può dire tutto, o quasi, e ci si confronta con altre persone sui più disparati argomenti: dallo sport alla politica al cinema ecc. In un mare magnum così vasto purtroppo c’è posto anche per gli haters, persone che senza un reale motivo vomitano odio e rancore su altri utenti, ancor meglio se vip. Ne sanno qualcosa Sonia Bruganelli e Chiara Ferragni, che hanno risposto a modo loro.

Ultimamente nel mirino degli haters è finita anche Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e di Francesco Renga, “accusata” di essere brutta e di non aver preso nulla dai genitori.

La risposta di Jolanda Renga

Per rispondere agli haters Jolanda Renga ha realizzato un video poi condiviso sui social: “Sono Jolanda, la figlia brutta – esordisce – e sei brutta è una cosa che mi dico sempre da quando sono piccola, quando mi vedo allo specchio o nella foto”.

Nel video scorrono tutti gli insulti che le sono piovuti addosso dagli haters, poi continua: “Hai il naso brutto, il sorriso brutto, il neo brutto. All’inizio ci sono rimasta male, ma oggi ho deciso di chiedermi scusa perché ho dato alle parole di queste persone tanta importanza”.

Poi continua col suo sfogo che ha zittito gli haters: “Il mio sogno per fortuna non è essere bella e neanche essere la sosia dei miei genitori. In realtà il mio desiderio nella vita è di fare cose importanti, che contano, e tentare di fare qualcosa e dare il massimo e penso che questo mi renda una bella persona”.

Poi la conclusione finale: “Io tengo molto di più alla mia anima che alla mia faccia, al mio aspetto, perché questo non resterà per sempre. Invece il mio cuore e la mia anima resteranno per sempre. Finché di me si dice che sono brutta posso restare tranquilla. Le persone buone e gentili sono belle davvero”.

La commozione della mamma Ambra Angiolini

Ambra Angiolini, che è tornata in auge dopo la straordinaria esibizione di “T’appartengo” a X Factor, a sua volta ha ricondiviso il video della figlia sui social scrivendo: “Tu il mondo lo hai già migliorato, semplicemente decidendo di esserci. È da quando sei nata che cerco di essere “brutta” come te. Follemente tua, amore”.