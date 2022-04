La nave russa “sfida” la portaerei Usa: alta tensione davanti alla costa calabra

La Russia di Vladimir Putin cerca percorsi alternativi per dare un seguito all’invasione dell’Ucraina. Come è noto, la Turchia ha chiuso alle navi russe l’accesso al Bosforo, ecco perché i russi hanno pensato al Mediterraneo, che pericolosamente lambisce il Bel Paese. La Russia ha ora nel Mediterraneo due incrociatori, due caccia, due fregate, una corvetta e un sottomarino a propulsione nucleare. In questo contesto, però, sono presenti navi statunitensi e appartenenti alla Nato.