La peste suina spaventa Genova, trovato cinghiale positivo a Staglieno

Sono state trovate altre tre carcasse infette nelle valli Scrivia e Stura. Si allontana l’ipotesi di escludere il capoluogo dalla zona rossa

Nei giorni scorsi è stata trovata la carcassa di un cinghiale nei pressi del casello autostradale di Genova Est, a Staglieno. Gli operatori che lavorano sulle autostrade hanno consegnato il corpo dell’animale alle autorità sanitarie che dopo gli esami hanno confermato: positivo alla peste suina.

Una notizia allarmante per la diffusione del virus anche in città ( ricordiamo non si trasmette all’uomo ma soltanto a cinghiali, suini e porcastri), sia per l’ordinanza che ora, con ogni probabilità, non sarà allargata.

Il punto del ritrovamento confina con il parco del Peralto così, di fatto, anche Genova rientra in zona rossa. Ma, in attesa di sviluppi, si segnalano altre tre carcasse positive di maiale: uno a Mignanego, uno a Isola del Cantone e un altro a Rossiglione.

In totale i casi in Liguria sono stati 11, tutti ritrovati nelle alte valli Stura e Scrivia fatta eccezione per il ritrovamento di Staglieno.