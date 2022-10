LAVORO, AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE: MARTEDI’ 11 OTTOBRE ALLE ORE 9 DIBATTITO PRESSO LA SEDE CGIL DI LIVORNO

Pubblicato il 10 Ottobre, 2022

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato.

“Piattaforma integrata per lo sviluppo sostenibile. Analisi obiettivi e percorso della nostra contrattazione multilivello per il lavoro, l’ambiente, il clima e il territorio”. Questo il titolo dell’iniziativa interna riservata ai delegati sindacali Cgil in programma martedì 11 ottobre a partire dalle ore 9. Il dibattito si terrà a Livorno, presso la sede Cgil di via G.Ciardi 8(salone al 1° piano).

L’evento in programma martedì prossimo rappresenta idealmente la continuazione (“parte 2”) e lo sviluppo del percorso intrapreso quattro anni proprio con un’iniziativa dal titolo simile.

L’introduzione ai temi del dibattito sarà effettuata da Fabrizio Zannotti, segretario generale Cgil provincia di Livorno. La discussione verrà coordinata da Patrizia Villa, componente della segreteria Cgil provincia di Livorno con delega ad ambiente e sicurezza sul lavoro.

In programma gli interventi in diretta di Marco Andreozzi (EcoGreenLab), Fausto Ferruzza (presidente Legambiente Toscana), Raffaele Alessandri (direttore generale Aamps), Mirko Brilli (direttore operativo Asa), Maurizio Brotini (segreteria Cgil Toscana) e Gianna Fracassi (segreteria nazionale Cgil).

Cgil provincia di Livorno