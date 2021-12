Le opere di Bansky a Reggio Calabria: l’annuncio di Falcomatà sui social

Ad annunciarlo Giuseppe Falcomatà tramite un post sulla propria pagina Facebook; a Reggio Calabria è arrivata la mostra delle opere di Bansky, famoso artista internazionale.

Una mostra di un artista internazionale prestigioso come Bansky a Reggio Calabria? Quando mi è stata proposta l’idea non ci ho pensato due volte. E grazie al lavoro portato avanti dagli uffici in questi mesi finalmente ci siamo.L’arte che si fa denuncia contro la violenza e l’emarginazione, l’arte che promuove i diritti delle persone ed il riscatto dei popoli. Dalle periferie di Bristol degli anni ’80 al Palazzo della Cultura Pasquino Crupi, i capolavori di Banksy sono qui, da oggi fino a fine febbraio 2022. E Reggio torna al centro della scena artistica internazionale.