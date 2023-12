L’ultimo addio a Bicio, l’amato chef dell’Osteria Ostile meta di campioni del mondo del rugby

Pubblicato il 13 Dicembre, 2023

Si è spento dopo una lunga malattia all’ospedale Ca’ Foncello tra lunedì e martedì Fabrizio Chies, conosciuto da tutti come Bicio e chef dalla famosa Osteria Ostile di via Inferiore, attività lanciata nel 2010 e diventata ben presto meta dei più facoltosi personaggi di Treviso e di tanti campioni del rugby.

La morte di Bicio

Bicio è morto a 49 anni e da tempo combatteva contro una brutta malattia e purtroppo l’ultimo ricovero per un’influenza gli è stato fatale, nonostante il trattamento farmacologico a cui è stato sottoposto.

Fabrizio Chies da giovane era stato un ex rugbista e infatti molti giocatori della palla ovale si ritrovavano proprio nel suo locale per il cosiddetto “terzo tempo” tra brindisi e gustosi piatti di pesce.

Chi era Bicio?

Bicio era figlio d’arte: il padre Mario, che oggi ha 79 anni, per anni era stato gestore di ristoranti in montagna e nel veneziano. A causa di un malore improvviso del papà Fabrizio aveva preso le redini dell’attività di famiglia, che a quell’epoca era la Cavana del Sile.

Bicio da bambino sognava di disegnare orologi, ma poi si ritrovò in cucina che è diventata la sua grande passione. Dopo 10 anni alla conduzione della Cavana Fabrizio decise di aprire prima il locale “Da Chies”, vicino all’hotel Carletto, e poi l’osteria “Ostile” che ieri in suo onore ha deciso di restare comunque aperta, perché lui così avrebbe voluto. Parenti, amici e avventori, profondamente legati a Bicio, conosciuto come una persona amabile e sempre sorridente, hanno brindato a lui ma con tanta amarezza e meno voglia di sorridere.

I suoi funerali sono in programma lunedì prossimo 18 dicembre alle ore 11:00 alla casa funeraria Trevisan di viale Felissent a Villorba.

About Post Author