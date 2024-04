Lutto nel Mondo Accademico. Muore la professoressa Adele Filippo dell’Università del Salento

Pubblicato il 12 Aprile, 2024

Giornata di lutto per il mondo accademico salentino e per l’Università del Salento. È scomparsa la professoressa Adele Filippo, Professore Associato di Lingua e Letteratura greca dell’Università salentina. Studiosa di grande sensibilità e intelligenza, ha dedicato i suoi studi soprattutto al teatro greco, in tutti i suoi aspetti, metrici, retorici, stilistici e tematici, e alla prosa di età tardo-antica, indagata secondo una metodologia maturata alla scuola del suo maestro, il prof. Carlo Prato. In quest’ambito ha pubblicato le edizioni critiche commentate dell’Orazione XVIII di Massimo di Tiro, nel 1997, e dell’Elogio dell’Imperatrice Eusebia di Giuliano Imperatore, nel 2016. Ha insegnato, in diversi corsi di studio, Filologia Greco-Latina, Drammaturgia del mondo greco e romano, Letteratura Greca, Archeologia e Antichità teatrali.

Lutto nell’Università del Salento, le parole del rettore

Alla professoressa scomparsa ha voluto riservare un ricordo accorato il rettore dell’Università del Salento, Fabio Pollice. Queste le parole che ufficializzano il lutto: “La professoressa Adele Filippo è stata una docente da tutti sempre apprezzata, non solo per le sue doti professionali, ma anche per il suo ottimismo e la sua vivacità intellettuale. Siamo profondamente addolorati per la sua scomparsa. Esprimiamo alla famiglia e a coloro che l’hanno amata e apprezzata il nostro più sentito cordoglio”.

