Lutto nel Salento. Addio a 68enne, piange il mondo ecclesiastico

Pubblicato il 22 Aprile, 2024

Dopo quanto avvenuto pochi giorni fa ad un medico della provincia di Lecce, morto dopo la giornata lavorativa, è ancora lutto nel Salento a causa di un decesso che ha gettato nello sconforto il mondo ecclesiastico di Lecce e provincia. Ha perso la vita, infatti, Luigi Bonalana, ordinato Diacono l’1 maggio 2012 e segretario del Vescovo presso la Diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca dal 2014.

Lutto nel Salento, le cause della morte

Le cause della morte del 68enne e che hanno portato all’ennesimo lutto nel Salento sono da far risalire ad inizio aprile, esattamente a martedì 2 aprile, quello subito dopo Pasqua. Quel giorno, infatti, l’uomo fu colpito da un aneurisma cerebrale che lo costrinsero al ricovero d’urgenza ed immediato. Dopo una lunga battaglia tra la vita e la morte, purtroppo, il 68enne si è spento nelle scorse ore ed ha lasciato un vuoto profondo nel mondo ecclesiastico, ma in generale in tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato. Ora, lo piangono anche la moglie e i tre figli.

