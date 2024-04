Dà da mangiare ai piccioni per strada, scatta la multa da 167 euro

Pubblicato il 12 Aprile, 2024

Ci sono multe sacrosante, come quella inflitta ad un residente “sbadato” a Romano di Lombardia che aveva “dimenticato” per strada due divani ingombranti, e multe decisamente fuori luogo come quella ad un salumiere di Napoli che aveva regalato un panino ad un disabile per non aver fatto lo scontrino. E poi ci sono quelle multe così grottesche che strappano un sorriso, ma non al protagonista di questa vicenda che si è visto recapitare una sanzione pecuniaria di ben 167 euro. La sua colpa? Aver dato da mangiare ai piccioni per strada.

Briciole di pane ai piccioni, scatta la multa salata

Come riferito da Il Giorno i fatti si sono svolti mercoledì 10 aprile in piazza del Comune a Garbagnate Milanese, in provincia di Milano, dove un uomo insieme alla madre stava dando delle briciole di pane ai piccioni. Il sindaco Daniele Davide Barletta li ha visti dalla finestra del Municipio e li ha rimproverati, ricordandogli che come prevede il regolamento della polizia urbana è proibito dar da mangiare ai piccioni.

La donna ha quindi messo da parte il sacchetto dove erano conservate i pezzi di pane per i piccioni, mentre il figlio ha gettato via i resti del cracker che stava mangiando. Quel gesto sarebbe stato interpretato dal sindaco come un atto di sfida e quindi ha inviato sul posto la polizia locale che ha fermato l’uomo al quale è stata inflitta una multa da 167 euro.

Benché la multa possa sembrare molto pesante dinanzi ad un gesto che non sembra così grave, bisogna sottolineare che dar da mangiare ai piccioni è effettivamente vietato dall’articolo 11 del regolamento che prevede proprio una multa da 167 euro.

L’uomo, incredulo, si è lamentato del fatto che gli agenti non hanno neanche provato ad avvisarlo prima di multarlo e che sembrava che fossero lì proprio con l’intenzione di sanzionarlo. Il cittadino ha spiegato che non era a conoscenza di questo regolamento e con ogni probabilità farà ricorso, ritenendo sproporzionata la sanzione pecuniaria ricevuta.

