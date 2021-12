Marghera, ieri al PalaExpo 3.000 vaccinazioni effettuate: nuovo record

7.12.2021 – Già alle ore 18.00 di ieri al PalaExpo erano state effettuate 2697 vaccinazioni, e il personale prevedeva di somministrarne in serata almeno altre trecento. Già poco dopo le 18.00, e nonostante la mole di attività svolta che costituisce un nuovo record per la struttura, grazie al lavoro degli operatori è stato possibile recuperare i ritardi che si erano registrati durante la giornata.



“Ci scusiamo per le attese nella parte centrale di questo lunedì, di nuovo da record – sottolinea il Direttore Generale Edgardo Contato – che sono dovute anche ai circa 600 accessi non previsti per la prima dose che abbiamo avuto nella giornata di oggi. La macchina del PalaExpo sta viaggiando al massimo, e all’aumento della richiesta rispondiamo con il potenziamento continuo delle linee operative.

Il risultato è fotografato dai numeri impressionanti che il PalaExpo sta sfornando da giorni, che comportano, in alcuni momenti della giornata, intasamenti inevitabili per gli afflusso non previsti. Chiediamo però a tutti pazienza e responsabilità: a chi ha atteso due ore, ricordiamo che nella sola giornata di oggi tremila persone hanno avuto la loro dose al PalaExpo, e che centinaia sono state le persone che hanno finalmente scelto di vaccinarsi, trovando una risposta immediata nel centro vaccinale di Marghera e negli altri attivi dell’Ulss 3 Serenissima”.