Maria Sofia Federico, l’adolescente de Il Collegio sbarca su OnlyFans: “Io, vittima di revenge porn”

Pubblicato il 23 Maggio, 2023

Maria Sofia Federico è salita agli onori della cronaca dopo la sua partecipazione a “Il collegio”, un docu-reality andato in onda su Rai 2 dove un gruppo di adolescenti lontano dalla famiglia e dai social doveva vivere in un collegio del 1958.

Nel suo profilo Instagram si è sempre battuta per la parità dei sessi, ma anche per difendere i diritti delle donne e degli animali. Appena compiuto i 18 anni ha però dato una svolta alla sua carriera di influencer, decidendo di aprire un profilo su OnlyFans, dove recentemente è approdata a sorpresa anche Federica Carta, ex concorrente di “Amici”.

Maria Sofia Federico approda su OnlyFans, piovono critiche sui social

La sua scelta di approdare su OnlyFans è stata duramente criticata e molti le dicono che, per l’età che ha, sta entrando in un mondo più grande di lei dove non immagina neanche cosa la aspetta.

Lei però ha sempre difeso il diritto delle donne di disporre del proprio corpo come desideravano, quindi anche iscriversi su OnlyFans è una scelta che ognuna può fare senza condizionamenti. A tal proposito ha addirittura deciso di aprire due profili Instagram: uno dove proseguire le sue battaglie da attiviste e un altro dove condividere foto decisamente più hot.

Tra le persone che hanno commentato c’è anche Elisa Esposito, la professoressa del corsivo che a sua volta ha aperto un account su OnlyFans, dichiarando però che l’esperienza non è stata delle più positive. La Esposito ha rimbrottato così la Federico che si lamentava che le sue foto siano finite sui canali Telegram: “Dal momento che ti iscrivi a of devi essere consapevole che i tuoi contenuti gireranno per sempre sui canali telegram, sei un personaggio pubblico è normale. Cosa ti aspettavi?”.

Il video della “discordia”: “Io, vittima di revenge porn”

Le critiche alla Federico nascono non solo per la sua decisione di iscriversi a OnlyFans, ma anche perché lei ha denunciato che le sue foto private abbiano iniziato a circolare su gruppi Telegram.

Nel video la ragazza spiega di essere una sex worker e ritiene di essere stata vittima di revenge porn, dal momento che le sue foto sono state pubblicate nei gruppi Telegram senza il suo permesso.

Il lungo video è accompagnato da una didascalia altrettanto corposa: “Mi scuso se i sottotitoli del video correggono una gran parte delle parole che pronuncio a voce, ma ho registrato e montato tutto di notte non avendo avuto alternativa. Dico già a chi scriverà “raga link dei gruppi? xDxD” che è una persona di una pochezza spirituale immensa e che dovrebbe seriamente lavorare sui suoi problemi nel relazionarsi con il prossimo, preparandomi (come al solito) a rispondere ad altri commenti di victim blaming che impediscono alla discussione di evolversi e portare del progresso sociale.

Spero di essere stata abbastanza chiara, in caso contrario comunque non preoccupatevi perché ripeto che prossimamente porterò su questo profilo tanti post a tema s3x w0rk per approfondire come vorrei. Buona visione”.

Le risposte di molti utenti sono molto piccate e sottolineano che lei non può paragonarsi alle vittime di reveng porn, ma deve accettare anche le conseguenze delle sue scelte, come appunto condividere foto intime personali. Altri, pur riconoscendo che è una ragazza acuta e sveglia, sono comunque preoccupati per la piega che sta avendo la sua carriera, soprattutto considerando la sua giovane età.