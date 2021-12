Mestre, Candiani Groove: va in scena il concerto di Kyle Eastwood

1.12.2021 – Domenica 5 dicembre alle ore 18, Kyle Eastwood presenta a Candiani Groove il suo nuovo disco dal titolo evocativo Cinematic, dove le più celebri melodie della settima arte vengono rivisitate in chiave jazz: da Bullit a Taxi Driver, poi ancora la Pantera Rosa e ovviamente gli indimenticabili Gran Torino e Gli Spietati, con la firma del padre Clint.

Kyle però non è solo figlio d’arte, ma è un riconosciuto e apprezzato talento del jazz, contrabbassista e bassista virtuoso, soprattutto prolifico compositore e autore di colonne sonore di grandi capolavori per la regia di Clint Eastwood. Kyle e il suo quintetto trasformano alcune tra le più famose atmosfere cinematografiche attraverso nuove orchestrazioni.

“È stato come rileggere un film attraverso un filtro jazz – racconta Kyle – reinventare questi brani attraverso il rigore, ma anche la libertà del contesto jazz, significa ridare improvvisamente una nuova identità a ciò che fino a quel momento poteva essere solo lo sfondo sonoro della pellicola”.

Biglietti in vendita alla biglietteria del Centro e online www.vivaticket.it (diritto di prevendita 1 euro), info sui costi, www.culturavenezia.it/candiani

