Meteo Ragusa: piogge venerdì, leggero miglioramento sabato

Continua il maltempo in provincia di Ragusa, soprattutto a causa del forte vento, ma sabato, secondo gli esperti di 3BMeteo, ci sarà una piccola tregua.

Venerdì, 3 dicembre: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Ampie schiarite in serata, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1894m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: vento.

Sabato, 4 dicembre: Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 0.9mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2405m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica, 5 dicembre: Nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata di domenica la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2027m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: vento.