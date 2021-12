Napoli-Leicester, le probabili formazioni: coppia inedita a centrocampo

Alle 18:45 si gioca Napoli-Leicester, una partita da dentro o fuori per gli azzurri. Nella conferenza prepartita però Spalletti è stato chiaro, le assenze non devono essere un alibi. Bisogna vincere prima di tutto, per poi dare uno sguardo al match tra Legia Varsavia e Spartak Mosca.

Il match arriva forse nel momento più delicato della stagione del Napoli, che si gioca tantissimo priva di diversi pezzi da 90. Al momento sembra scartata l’ipotesi, ventilata inizialmente, si vedere Mario Rui a centrocampo. In mediana dovrebbe giocare l’inedito duo Zielinski-Demme. In avanti spazio a Petagna come prima punta. Pronto dal primo minuto anche Ounas, che ha un’occasione importante.

Problemi di formazione anche per Rodgers, che dovrà fare a meno di 7 giocatori causa Covid. In compenso ritrova Tielemans, cervello del centrocampo.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-LEICESTER

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Mario Rui; Zielinski, Demme; Politano, Elmas, Lozano; Petagna. All.: Spalletti

LEICESTER (4-3-3): Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Thomas; Ndidi, Tielemans, Soumaré; Maddison, Vardy, Barnes. All. Rodgers