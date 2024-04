Il Newcastle in campo con la prima maglia per i suoi tifosi non udenti: la rivoluzionaria novità (VIDEO)

Pubblicato il 13 Aprile, 2024

I suoi tifosi non udenti potranno sentire tutte le suggestive sensazioni che offre un incontro di calcio. Non dovranno più accontentarsi solo della vista.

Nella partita di oggi contro il Tottenham, i calciatori della squadra allenata da Eddi Howe, che ha in organico pure il Tonali investito dal caso scommesse, indosserà per la prima volta una maglia che permetterà ai tifosi privi dell’udito di percepire i suoi dello stadio.

La rivoluzionaria maglia lo permetterà grazie ad alcuni sensori che trasmetteranno impulsi tattili a quelle indossata dai sostenitori.

Unsilence The Crowd è il nome della campagna lanciata dal Newcastle. La speciale maglia ideata dal main sponsor Sela in collaborazione con l’ente benefico RNID è stata presentata attraverso un emozionante video sui canali social del Newcastle.

#NUFC and @Sela have created a first in football, delivering a spectacular experience for deaf fans helping them to feel the atmosphere of a live football match.



The “Unsilence The Crowd” campaign follows the journey of lifelong fans, Ryan and David, as they feel the passion of… pic.twitter.com/vHdl7Z5qhh