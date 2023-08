L’anziana nobildonna si innamora del toy boy e gli lascia tutto il patrimonio, si scatena l’ira dei familiari

Pubblicato il 11 Agosto, 2023

Leonarda Aula, nobildonna 80enne, si era invaghita di un uomo di 40 anni a tal punto da lasciargli in eredità tutto il suo patrimonio. La scelta della donna ha naturalmente fatto infuriare i parenti, che hanno denunciato l’uomo per circonvenzione di incapace.

La donna ha lasciato al 40enne il suo cognome, ma soprattutto gioielli, case in Sicilia e diversi conti in banca per un totale di 5 milioni di beni. Una vera fortuna ereditata dall’uomo che però adesso è finita sotto la lente di ingrandimento della Dia che, come riferisce La Repubblica, sta indagando sul caso.

L’intero patrimonio della nobildonna ereditato dal 40enne

Durante le uscite in pubblico l’anziana era solita presentare il suo accompagnatore come un parente del defunto marito, ma in realtà si era innamorata di lui a tal punto da lasciargli il suo interno patrimonio.

La donna è morta il 28 ottobre 2020 e il 40enne è diventato improvvisamente milionario e aveva consegnato al portiere del suo palazzo addirittura una lista nera di persone che non potevano entrare, e in questa lista nera c’erano i parenti dell’anziana.

La denuncia dei parenti

La nobildonna nel testamento aveva definito l’uomo come “erede legittimato dalla mia inoppugnabile volontà”, ma i parenti hanno ugualmente sporto denuncia.

La Procura di Roma ha quindi provveduto a sequestrare alcune liquidità, ma altre sono rimaste a disposizione del 40enne che ha provato a trasferirle in Repubblica Ceca. Il trasferimento è però stato bloccato dall’Ufficio Informazioni Finanziarie di Bankitalia, mentre il resto del patrimonio è stato sequestrato nell’agosto del 2022.

Resta però il “mistero” delle cassette di sicurezza conservate in due banche romane, dove sembra che sia custodito un vero tesoro in gioielli che potrebbe valere svariate migliaia o milioni di euro.