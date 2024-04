Pazzesco in Eccellenza – Una Porche Carrera 911, da oltre 120mila euro, al migliore in campo nelle ultime tre giornate di campionato

Pubblicato il 19 Aprile, 2024

incredibile, ma vero. A quanto pare. Non sembra infatti uno scherzo il post social che nelle ultime ore è stato diffuso dalla società capolista del girone B del torneo di Eccellenza, l’Unipomezia, che ha annunciato quanto segue.

“Con orgoglio e immensa gratitudine, comunichiamo una grande iniziativa in casa Unipomezia. Uno dei nostri partner più importanti, nonché il più grande rivenditore di automobili del Lazio, Gruppo Automobile, nella persona del suo CEO Rolando Cellitti, in occasione delle ultime tre gare di campionato, decisive per la promozione in serie D, mette come premio al miglior giocatore in campo di ogni gara una splendida autovettura Porche Carrera 911”.

Un annuncio choccante, anche perché la vettura in questione è una supercar da oltre 120mila euro… Insomma, una iniziativa che nemmeno in serie A.

La formazione pometina, che ha tre puti di margine sul Terracina, deve ancora affrontare Monte San Biagio, Ferentino e Centro Sportivo Primavera.

Ora la domanda nasce spontanea: ma il premio verrà assegnato anche in caso mancata vittoria?!?! Mah… Vedremo.

