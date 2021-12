1.12.2021 – Prende il via al Teatro Toniolo la campagna abbonamenti per la stagione 2022: in questi giorni è in distribuzione a teatro per i già abbonati, un modulo da compilare e riconsegnare, con la prelazione per la conservazione del proprio posto (stagione 2019/2020). Sarà possibile rinnovare con prelazione per gli ex abbonati fino al 16 dicembre mentre dal 17 al 19 dicembre la biglietteria è aperta per rinnovare i carnet attivati nel 2021 Dal giorno 21 dicembre si potranno acquistare i nuovi abbonamenti e i singoli biglietti della programmazione 2022. Per informazioni sui costi della nuova stagione, La nuova stagione inizia il 15 gennaio con I Soliti Ignoti e termina il 15 maggio con lo spettacolo Così parlò Bellavista. Per la programmazione completa, www.culturavenzia.it/toniolo

La biglietteria del Teatro Toniolo è aperta secondo i seguenti giorni e orari: da martedì a domenica, dalle ore 15.00 alle 19.00, con prolungamento di orario nel caso di spettacolo.Lunedì giorno di chiusura.

Durante l’orario di apertura della biglietteria per informazioni chiamare il numero 3497723552. L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 con obbligo di possesso di CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN PASS) come da Decreto Legge in corso. Sono esonerati dall’obbligo i bambini sotto i 12 anni.

Informazioni, www.culturavenezia.it/toniolo