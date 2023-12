Rovigo: abbattono autovelox per la seconda volta con una smerigliatrice, amara sorpresa per il comune

Pubblicato il 27 Dicembre, 2023

Prosegue la strage degli autovelox in Polesine, una zona del Veneto dove negli ultimi 7 mesi ne sono stati tagliati ben 7. Nell’area tutti i dispositivi per la rilevazione della velocità elettronica sono stati abbattuti, probabilmente con un flessibile, e le forze dell’ordine non sono riuscite a fermare l’autore di questi gesti, già ribattezzato Segavelox.

L’ultimo assalto all’autovelox a Taglio di Po

Segavelox non si è preso una pausa neanche nella notte di Natale e ha colpito ben 2 volte: ha reciso l’autovelox lungo la provinciale a Taglio di Po e un altro lungo la regionale 495, all’incrocio con via Garzana a Corbola. Entrambi gli autovelox, che hanno avuto vita molto breve, sono stati segati alla base come tutti gli altri della zona.

Il dispositivo sulla provinciale 46 a Taglio di Po era già stata attaccato nella notte tra il 5 e il 6 agosto. Una o più persone, forse con l’ausilio di una smerigliatrice portatile, hanno tagliato il palo di supporto dell’autovelox, facendolo crollare a terra. Con ogni probabilità l’autore di entrambi i gesti è lo stesso, poiché il “modus operandi” è uguale in tutto e per tutto. Nella precedente occasione il dispositivo fu sistemato a settembre e ad ottobre era già funzionante.

Gli assalti in Polesine negli ultimi 7 mesi

In Polesine la strage di autovelox va avanti da mesi: il dispositivo di Giacciano fu vandalizzato a maggio e novembre; quello di Mazzorno Destro fu abbattuto ad agosto e poi a dicembre; un altro assalto si è registrato a Bosaro lo scorso luglio, mentre a Corbola ce n’è stato un altro ancora nella notte di Natale.

In questo periodo il vandalo, o i vandali, si muovono coperti dalla nebbia e le indagini delle autorità per ora non hanno portato a nessun risultato. A questo punto o si tratta di persone esperte che sanno come agire senza lasciare tracce, o forse i sistemi di videosorveglianza a tutela degli autovelox sono insufficienti.

About Post Author