Samantha cacciata da scuola perché iscritta ad OnlyFans, ma lei accusa: “Ecco cosa mi hanno proposto”

Pubblicato il 1 Marzo, 2023

Continua a generare polemiche OnlyFans, il social dove chiunque può condividere foto e video hot. Un paio di mesi fa una ragazza che lavorava a Gardaland è stata licenziata proprio perché era iscritta ad OnlyFans, e la stessa sorte è toccata a Samantha Frison, studentessa udinese cacciata da scuola per lo stesso motivo.

La ragazza non ha accettato la decisione della scuola e ha deciso di raccontare la sua storia a “Le Iene”, passando di fatto al contrattacco.

I professori scoprono il profilo di Samantha su OnlyFans e la scuola decide di cacciarla

Nel 2022, appena compiuto i 18 anni, Samantha ha deciso di iscriversi ad OnlyFans aprendo così il suo profilo. Alcuni docenti della scuola si sono accorti del suo profilo e l’hanno riferito alla dirigenza scolastica che, dopo averla convocata, le ha comunicato l’espulsione.

Un fulmine a ciel sereno per la ragazza, che ha commentato amaramente: “Il colloquio è stato particolarmente umiliante, mi sono state dette frasi offensive e discriminatorie, che mi hanno molto ferita”. Non è la prima volta che OnlyFans e il mondo della scuola entrano in collisione, infatti anche una professoressa iscritta alla piattaforma fu scoperta dai suoi studenti e dovette licenziarsi.

Samantha ha raccontato che il preside ha definito il suo comportamento “completamento disetico”, ma poi rivela una richiesta assurda da parte della scuola come lei stessa racconta al programma di Italia 1: “Se avessi pagato 3.000 o 4.000 euro in più, mi avrebbero fatto passare dalla scuola paritaria a quella da privatista. Pagando, quindi, non sono più una poco di buono”.

Il presidente della scuola, raggiunto dalla “iena” Alice Martinelli, ha ribadito la sua posizione sostenendo che la ragazza aveva girato anche video e foto hard all’interno della scuola. La ragazza si è difesa sostenendo che non ha mai girato video e foto per OnlyFans tra le mura scolastiche, dove avrebbe solo realizzato un video pubblicato poi su TikTok.