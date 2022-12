Ilaria ha un profilo su OnlyFans e Gardaland la licenzia: ma si può fare?

Pubblicato il 13 Dicembre, 2022

Ilaria Raimondi 25 anni, con una laurea in arredamento e design, un contratto a tempo determinato a Gardaland (parco divertimento di Castelnuovo del Garda) ha aperto il suo profilo Onlyfans per arrotondare lo stipendio a fine mese.

Il contratto da Gardaland non le bastava e quindi ha deciso di iscriversi su OnlyFans per arrotondare, questa è la storia di Ilaria Raimondi, 25 anni, che fino al mese scorso lavorava e accoglieva le persone a Gardaland.

“Il mio stipendio era di circa mille euro e mi serviva un’entrata in più: tra affitto, auto, spesa e bollette, facevo fatica ad arrivare a fine-mese”. Per questo ha deciso di iscriversi a OnlyFans. “Non pubblico foto di nudo, mi limito a condividere immagini sexy, in lingerie. Iscriversi al mio canale costa dieci dollari al mese”. Il problema è nato quando i vertici di Gardaland hanno scoperto che la loro dipendente aveva un profilo OF e hanno deciso di non rinnovare il contratto per il mese successivo. Una decisione che fortunatamente ha sconvolto poco la vita di Ilaria, visti i guadagni che ottiene dal social network (OF).

“Il primo mese ho guadagnato 600 euro, poi il numero delle persone che mi seguono è aumentato e a novembre sono arrivata a guadagnare 5 mila euro”, spiega Ilaria, al “Corriere Veneto“. All’inizio non lo sapeva nessuno di questo mio profilo, purtroppo poi la voce ha iniziato a girare, fino ad arrivare ai capi del parco divertimenti. “Mi hanno detto che la loro struttura, è una struttura per famiglie e bambini e che le mie foto su Onlyfans non si addicono all’immagine che il parco vuole dare all’esterno. Ho risposto che nel mio tempo libero faccio quel che voglio e non possono impedirmelo, ma che se volessero potevano alzarmi lo stipendio permettendomi di guadagnare gli stessi soldi che mi garantisce OF, dice Ilaria.

I dirigenti del parco non l’hanno licenziata subito, a detta di Ilaria gli hanno reso la vita impossibile fino alla data di scadenza del suo contratto, per non rinnovarlo.

I dirigenti del parco hanno fatto sapere “Gardaland riconosce e promuove l’importanza delle risorse umane all’interno dell’ambiente lavorativo e incentiva la creazione di rapporti di rispetto e collaborazione con e tra i propri dipendenti”. Ma hanno precisato anche che “nell’ambito delle politiche aziendali si invitano i collaboratori, per le proprie attività digital, a evitare l’utilizzo improprio dei loghi o delle immagini di Gardaland non in linea con la vocazione familiare del Parco divertimenti”.

Resta comunque il dubbio a tutti noi: può un’azienda licenziare un dipendente per ciò che fa al di fuori dell’orario di lavoro legalmente?