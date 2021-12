Sampierdarena, sorpresi con droga e collanine d’oro rubate. Denunciati in due

Via Degola, ore 15.30

La Polizia di Stato ha denunciato ieri pomeriggio un genovese ed un marocchino, entrambi di 20 anni e con precedenti di polizia, per il reato di ricettazione in concorso.

Ieri sono partiti i servizi congiunti per il controllo dei green pass e gli uomini del Commissariato Cornigliano, nel pomeriggio, hanno svolto un servizio in ausilio dei controllori AMT nei pressi di una fermata dell’autobus di via Degola.

Durante tale attività, mentre quest’ultimi controllavano i green-pass, gli agenti hanno notato i due 20enni agitarsi alla vista delle divise ed hanno così deciso di fermarli per vederci chiaro.

Durante la loro identificazione il marocchino, che stava per salire a bordo con l’amico, è stato trovato in possesso di 8 collanine, tutte rotte, nascoste nella manica della giacca e di un dose di cannabis del peso di circa 0.60 gr.

Visti i precedenti gli operatori hanno effettuato una perquisizione presso le residenze dei due giovani rinvenendo in casa del genovese 18 collanine tutte rotte o in parte agli agganci, 2 croci metalliche ed un involucro contenente circa 1 gr di hashish.

Sono in corso ulteriori attività di accertamento per individuare i legittimi proprietari della refurtiva.