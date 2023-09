Sardegna: tenta il suicidio, l’auto resta in bilico sulla scogliera, salvata dai carabinieri

Pubblicato il 27 Settembre, 2023

Aveva deciso di togliersi la vita ma, fortunatamente, prima di compiere l’estremo gesto ha chiamato il marito, annunciandogli che aveva deciso di farla finita. Una giovane donna di Porto Torres, la scorsa notte, è stata salvata da una pattuglia dei carabinieri proprio mentre tentava di buttarsi giù con l’auto dalla scogliera. In località “Abbacurrente”, proprio sulla strada per Platamona. I militari, intorno alle due della scorsa notte, hanno ricevuto una telefonata da un uomo che spiegava ai carabinieri che la moglie non fosse rientrata dopo un’uscita con le amiche e che aveva espresso l’intenzione di suicidarsi. Gli investigatori dell’Arma si sono messi immediatamente alla ricerca della donna senza però sapere dove potesse trovarsi. Qualche minuto dopo, fortunatamente, il marito ha richiamato in caserma indicando il luogo esatto in cui si trovava la moglie: una scogliera a picco sul mare a pochi chilometri da Porto Torres.

Una vita salvata dai carabinieri

Dopo aver individuato il luogo in cui la donna si fosse potuta trovare, i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Porto Torres hanno immediatamente raggiunto la scogliera, senza però inizialmente trovare la giovane donna a bordo della sua auto. Grazie alla loro esperienza, i militari hanno deciso di continuare le ricerche e con la loro auto hanno controllato un sentiero perpendicolare alla strada provinciale 81, proprio a due passi dalla torre. E proprio qui hanno trovato un’auto in bilico sulla scogliera. La parte anteriore del mezzo si affacciava sul vuoto e all’interno del mezzo si trovava una giovane donna, in evidente stato confusionale. I carabinieri hanno mantenuto la massima calma e mentre uno faceva contrappeso nella parte posteriore dell’auto. L’altro, con estrema gentilezza, ha aperto lo sportello dell’auto e con un gesto rapido ha estratto la donna dalla macchina. Dopo pochi minuti un’ambulanza del 118 ha raggiunto la scogliera e ha portato la donna in ospedale per i primi accertamenti. L’auto – non con poca fatica – è stata recuperata da un carro attrezzi.