Serie A: Agcom in pressing su Dazn

Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) avrebbe inviato una lettera alla Lega Serie A per continuare il pressing nei confronti di DAZN. Secondo le autorità ci sarebbero da valutare tre punti fondamentali: la qualità del servizio offerto agli abbonati, la tutela dei consumatori e il tema della misurazione delle audience. Quest’ultima voce in particolare, è una questione che ha portato, soprattutto nelle scorse settimane, a grandi polemiche: i dati che la piattaforma fornisce al mercato sono autoprodotti ed elaborati da Nielsen, ma soprattutto differenti rispetto al dato Auditel.