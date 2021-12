Serie A: Stadio Olimpico sold out per Roma-Inter

Stadio Olimpico sold out per Roma-Inter, sfida in programma sabato 4 dicembre e valida per la 16a Giornata di Serie A. Restano circa duemila biglietti per il settore ospiti, ma per il resto dello stadio non c’è più un posto libero. Lo comunica il club giallorosso in una nota sul proprio sito. Si tratta del sesto tutto esaurito della stagione. I precedenti sono stati registrati con il CSKA Sofia, l’Empoli, l’Udinese (capienza dell’Olimpico ridotta al 50%), con il Milan e con il Napoli (75%).