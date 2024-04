Dalla Grecia voleva raggiungere la Sicilia: scomparso il velista partito in solitaria in balia delle onde [VIDEO]

Pubblicato il 20 Aprile, 2024

Un velista spagnolo, partito dall’isola di Creta, voleva raggiungere in una traversata in solitaria la Sicilia ma evidentemente non aveva controllato le previsioni meteo. Lo skipper infatti è stato sorpreso dal maltempo e dal mare molto mosso e da giorni non si avevano più sue notizie, facendo temere il peggio. Poi finalmente venerdì pomeriggio la Guardia Costiera è riuscita a individuare la “Black Bit”, l’imbarcazione a vela di 12 metri del velista in balia delle onde al largo delle coste calabresi.

La spettacolare operazione di salvataggio

Alle prime luci dell’alba si sono concluse le spettacolari operazioni di salvataggio. L’allarme è stato lanciato dal centro di soccorso del Pireo, in Grecia, dove era arrivata la segnalazione satellitare che indicava la possibile posizione del natante a 110 miglia da Capo Spartivento, a circa 200 km dalle coste calabresi.

La Guardia Costiera, coordinata dalla Direzione marittima di Reggio Calabria, ha subito attivato i soccorsi. In cielo si è alzato un aereo decollato da Catania e una motovedetta è partita da Roccella Jonica, mentre due mercantili sono stati dirottati nella zona segnalata per partecipare alle operazioni di ricerca.

Le pessime condizioni meteo, con venti che arrivavano fino a 40 nodi e un mare agitato di grado 5 in peggioramento, non hanno scoraggiato gli uomini della Guardia Costiera che alla fine hanno individuato l’imbarcazione in difficoltà. Il velista è riuscito a lanciare segnali luminosi per indicare la sua presenza, facilitando la sua localizzazione.

#GuardiaCostiera di #ReggioCalabria coordina il salvataggio di un velista disperso tra Grecia e Italia, rintracciato con satellite COSPAS in coordinamento con @DPC, aereo da #Catania e motovedetta da #RoccellaJonica, il navigatore solitario è ora al sicuro #SAR 🚤🛩️🛰 pic.twitter.com/GWksmD4h1V — Guardia Costiera (@guardiacostiera) April 20, 2024

Come si può vedere nel video il salvataggio non è stato affatto semplice, ma alla fine la motovedetta CP311 in piena notte è riuscita a raggiungere il velista e a portarlo a bordo. Lo skipper, dopo le prime visite mediche direttamente sulla motovedetta, è stato poi trasferito ai sanitari dell’1-1-8 giunti al porto di Roccella, dove è arrivato stamattina, per soccorrerlo.

