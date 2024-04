“Non serviamo più vino”, lo sposo ubriaco dà di matto e il matrimonio finisce in rissa

Pubblicato il 22 Aprile, 2024

Non tutte le ciambelle riescono col buco e anche un evento gioioso come un battesimo o un matrimonio può finire male, molto male. A Napoli un battesimo si è concluso con una maxi-rissa con mazze da baseball e sparatoria fuori la chiesa, per non parlare del matrimonio più breve del mondo finito dopo pochi minuti dal fatidico sì.

In questo articolo parliamo di un altro matrimonio finito in rissa, un episodio che risale al settembre del 2021. Protagonista di questa brutta vicenda è un 34enne, accusato di minaccia, tentata violazione di domicilio e danneggiamento, comparso oggi davanti al giudice del Tribunale di Varese.

La follia dello sposo

I fatti risalgono ad un ricevimento di matrimonio organizzato in una lussuosa villa a Galliate Lombardo, in provincia di Varese, che affaccia sul lago. Secondo l’accusa il 34enne, che stava festeggiando il suo matrimonio, era totalmente ubriaco così come il resto dei suoi amici. La direzione lo informò quindi che, dopo il taglio della torta, non sarebbe stato servito più vino agli ospiti.

La comunicazione fece letteralmente infuriare lo sposo, che minacciò la proprietaria mimando il gesto del taglio della gola e cercando addirittura di raggiungere l’appartamento della donna, distruggendo tutto ciò che gli capitava davanti.

Una vicenda che ha letteralmente traumatizzata la proprietaria del locale, che decise addirittura di non organizzare più matrimoni nella sua struttura, anche dopo aver visto la sposa in lacrime. La proprietaria, difesa dall’avvocato Fabio Ambrosetti, ha chiesto i danni ma il legale del 34enne, difeso da Mauro Dalla Chiesa, ha respinto le accuse ed è pronto a fornire un’altra versione dei fatti.

