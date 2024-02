“Gli sputi contro la polizia? Meritati”. Bufera dopo le parole della consigliera regionale del M5S

Pubblicato il 28 Febbraio, 2024

Infuriano le polemiche per gli scontri di Pisa tra poliziotti e studenti durante la manifestazione pro Palestina, in seguito alla quale molti ragazzi sono rimasti feriti e sono state avviate delle verifiche su 15 poliziotti per giudicare se il loro comportamento sia andato oltre le righe.

Il dibattito è proseguito anche in Regione Toscana, dove la consigliera regionale del M5S Silvia Noferi ha usato parole molto dure contro i poliziotti, accusandoli di aver abusato del loro potere.

Le parole di Noferi: “Gli sputi? Forse se li sono meritati”

La Noferi per prima cosa ha evidenziato che ha sempre condannato le cariche e le manganellate contro manifestanti indifesi, anche durante governi precedenti, “compreso l’uso degli idranti per disperdere i portuali no vax nel 2021”.

Poi, facendo riferimento alle parole di Mattarella che aveva denunciato il clima di violenza fisica e verbale che sta caratterizzando ultimamente la politica, ha detto: “Siamo dovuti arrivare all’esternazione di un presidente della Repubblica che dice una cosa ovvia a un ministro in imbarazzo e a una destra in consiglio regionale che dice siamo dalla parte delle forze dell’ordine”.

Pur ribadendo la sua vicinanza alle forze dell’ordine, ne ha comunque sottolineato l’atteggiamento ritenuto da lei aggressivo e brutale: “Pure io sono dalla parte di quelle forze dell’ordine professionali che fanno il loro lavoro, ma che lo fanno con coscienza, cercando di valutare le situazioni, non certo prendendo a manganellate dei ragazzini. È facile andare lì col casco e il manganello contro dei ragazzini inermi e disarmati”.

Il clima in aula si stava surriscaldando, fino a quando la Noferi rivolgendosi ai consiglieri di destra che parlavano di sputi ricevuti dai poliziotti, ha replicato: “Avranno pure preso degli sputi ma io dico che forse se li sono anche meritati. Questo è il minimo, perché c’è una bella differenza fra uno sputo e una manganellata, cari ragazzi di destra”.

La consigliera ha poi spiegato meglio il suo pensiero: “Ho anche degli amici poliziotti che stimo, che lavorano con coscienza, ma non posso assolutamente avallare un comportamento come quello che ho visto di giovani presi a manganellate. Dovete farmi vedere il video dello sputo, perché io non l’ho visto. Aspetto questi video degli sputi per capire”.

La replica delle altre forze politiche

Stefano Scaramelli di Italia Viva, presidente di turno dell’assemblea, ha rimbrottato la consigliera pentastellata: “Noferi ha usato parole sconvenienti sugli sputi meritati, mi avvalgo della facoltà che mi concede il regolamento e mi assumo la responsabilità di porre il richiamo all’ordine nel processo verbale di questa seduta”.

Proteste vibranti sono arrivate anche da Elena Meini, capogruppo della Lega, che ha detto: “Una frase vergognosa, gravemente lesiva dell’onorabilità della Polizia di Stato. Noi chiediamo rispetto per le Forze dell’Ordine e non accettiamo che siano offese come ha fatto pubblicamente l’esponente pentastellata”.

