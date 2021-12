Taranto: Giuseppe De Marzo presenta il suo libro all’ARCI Gagarin

Un accorato appello a trovare nuove soluzioni ad un problema, quello della crisi ecologica, lasciando indietro schemi vecchi e non più utili. Ne parliamo all’Arci Gagarin in via Pasubio snc a Taranto il 10 dicembre alle ore 18.30 con Giuseppe De Marzo, autore del libro “Ecologia Integrale” edito da Castelvecchi. Insieme a lui dialogheranno Lunetta Franco, Legambiente Taranto, Leo Corvace, Arci Gagarin, e Remo Pezzuto, Libera Taranto. Finché l’ambientalismo non affronterà la dimensione socio-economica della crisi ecologica, continuando a considerare i temi ambientali a compartimenti stagni, ogni politica globale andrà incontro a un fallimento certo. Ambientalismo significa occuparsi di sviluppo, crescita e democrazia rappresentativa; elaborare proposte che superino gli schemi novecenteschi – socialismo, cristianesimo sociale, liberalismo. Costruire, spiega Giuseppe De Marzo, sistemi di pensiero adatti al nostro tempo, riconciliando finalmente ambiente, economia e società.

L’autore: Giuseppe De Marzo, economista, giornalista, attivista e scrittore, coordinatore nazionale della Rete dei Numeri Pari, ha lavorato per dieci anni sul campo con i movimenti sociali latinoamericani al fianco delle popolazioni indigene e rurali. Nel 2002 viene arrestato in Ecuador per le sue attività contro le multinazionali petrolifere. Tra i coordinatori della campagna referendaria 2011 per l’acqua pubblica e contro il nucleare. In Italia lavora con don Ciotti nelle associazioni Libera e Gruppo Abele, assieme a comitati, centri di ricerca e sindacati, con cui nel 2017 ha fondato la Rete dei Numeri Pari. Collabora con diverse testate giornalistiche tra cui «il manifesto» ed è membro di diversi forum internazionali.