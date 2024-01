Choc a Trento, auto piomba su un marciapiede e travolge una mamma con un neonato e 2 bambini

Pubblicato il 12 Gennaio, 2024

Un incidente scioccante si è verificato questa mattina a Trento, dove una donna alla guida di un’auto ha travolto e centrato un piena una mamma 31enne che stava spingendo il passeggino col suo neonato in compagnia di altri due bambini.

Le dinamiche dell’incidente

L’incidente ha avuto luogo questa mattina verso le 8:00 in via Einaudi dove, secondo una prima ricostruzione, una 55enne al volante di una Citroen C1 avrebbe perso il controllo della vettura piombando sul marciapiede e colpendo in pieno la 31enne che in quel momento stava passeggiando con il bimbo nel passeggino.

Come riferito da La Voce del Trentino, la donna e il figlio sarebbero stati sbalzati a diversi metri di distanza per poi cadere a terra. Il piccolo miracolosamente sembra non aver riportato ferito gravi poiché sarebbe atterrato sulla siepe, che avrebbe attutito la caduta. Meno fortunata la mamma, che invece è stata trasferita all’ospedale di Santa Chiara in codice rosso insieme al neonato dopo l’arrivo di 6 ambulanze e 2 automediche. Le sue condizioni sono gravi, ma da quanto filtra non è in pericolo di vita.

Le cause dell’incidente

Come hanno riferito alcuni testimoni, che hanno assistito scioccati all’incidente, la Citroen avrebbe superato una colonna di auto a velocità piuttosto sostenuta schiantandosi contro il marciapiede, senza neanche cercare di frenare. Questa circostanza farebbe pensare ad un guasto meccanico oppure ad un malore dell’automobilista 55enne, che comunque è scesa con le sue gambe e autonomamente dall’abitacolo in evidente stato di choc. Gli inquirenti non escludono l’ipotesi che la donna stesse guidando con il cellulare in mano, una distrazione che avrebbe provocato il rocambolesco incidente. Saranno le indagini a chiarire le dinamiche dell’incidente e riscontrare eventuali responsabilità.

About Post Author