Uomo nudo si aggira nel vagone della Metro A sul treno per Anagnina. Fermato a cinecittà

Un uomo ieri 8 Dicembre è stato fermato dalla polizia verso le 20 di sera al piazzale della Repubblica.

L’uomo completamente nudo a bordo del treno della metro A, a quell’ora poco frequentata, nel freddo pomeriggio di mercoledì dell’8 dicembre a Roma.

L’uomo nudo viaggiava sul treno della metro A in direzione Anagnina intorno alle 19:45. Poco dopo sono intervenute le forze dell’ordine allertate da alcuni utenti a bordo del treno che lo avevano visto sfilare nudo e ubriaco. Alle 20, il nudista è stato fermato alla stazione Cinecittà, portato in Commissariato e denunciato. Al vaglio le telecamere di sorveglianza per capire se l’uomo, di origine magrebina, si sia spogliato in banchina o a bordo del treno.

L’episodio segue quello appunto di Piazza della Repubblica, dove uno straniero nigeriano di 22 anni – anche lui nudo – si era buttato nella fontana. In quel caso il ragazzo aveva aggredito i poliziotti che erano intervenuti per farlo uscire fuori dalla fontana. Gli agenti sono rimasti contusi e sono stati refertati con 7 giorni di prognosi, per trauma alla caviglia e alla mano.