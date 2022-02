Virtus Bologna verso la sfida casalinga con Cremona

Basket A. 18esima giornata. Sfida casalinga della Virtus Bologna contro Vanoli Basket Cremona. Palla a due domani, sabato 29 gennaio 2022, alle ore 20 alla Virtus Segafredo Arena.

Le parole dell’Assistant Coach Gavrilović alla vigilia della sfida con Cremona: “Abbiamo preparato la partita con Cremona sapendo di affrontare una squadra che viene da un buon momento: nelle ultime quattro partite, due volte hanno vinto e le altre due gare sono stati comunque a contatto. All’andata non è stata facile, ce lo ricordiamo, nonostante loro avessero qualche assenza. In questo momento sono al completo e in buona forma. Dovremo essere pronti ad affrontarli in questo periodo per loro molto buono.”