Volley/Ufficiale: Mazzanti torna in A1

Pubblicato il 27 Dicembre, 2023

Davide Mazzanti è il nuovo allenatore dell’Itas Trentino di Serie A1 femminile. Il quarantasettenne tecnico marchigiano verrà ufficialmente presentato venerdì 29 dicembre 2023 alle ore 10 presso la sede di Trentino Marketing, in via Romagnosi 11 a Trento.

Trentino Volley ringrazia il suo predecessore Marco Sinibaldi per l’impegno profuso nei quattro mesi in cui ha guidato la squadra.



La scheda

DAVIDE MAZZANTI

nato a Fano il 15 ottobre 1976

2002/2003 Corridonia Pallavolo A2 – 2° allenatore

2003/2004 Galassia Volley Falconara B1

2004/2005 Galassia Volley Falconara B1

2005/2006 Santeramo Volley A1 – 2° allenatore

2006/2007 Teodora Ravenna B1

2007/2008 Foppapedretti Bergamo A1 – 2° allenatore

2008/2009 Foppapedretti Bergamo A1 – 2° allenatore

2009/2010 Club Italia A1

2010/2011 Norda Foppapedretti Bergamo A1

2011/2012 Norda Foppapedretti Bergamo A1

2012/2013 Rebecchi Nordmeccanica Piacenza A1

2014/2015 Pomì Casalmaggiore A1

2015/2016 Imoco Volley Conegliano A1

2016/2017 Imoco Volley Conegliano A1

ott. 2020/2021 Bartoccini Fortinfissi Perugia A1

dic. 2023 Itas Trentino A1

