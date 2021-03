Veneto,Covid: media vaccinazioni al giorno per 100 mila abitanti: 308

Veneto

La media di vaccinazioni al giorno per 100 mila abitanti è di 308. Al primo posto il Lazio con 319.

Nuovi casi Covid 19: 2.042

Decessi in 24 ore: 28

Totale vittime: 10.442

Positivi: 39.128

90 in più rispetto al giorno prima



39 nuovi ricoveri in area non critica e 1.792 pazienti in tutto

terapie intensive: + 7 per un totale di 267