Regione Abruzzo, Summit D’Eramo (Lega)-Pagano (Forza Italia): “Nell’emergenza Covid azioni concrete devono essere pronte sulla carta in ogni dettaglio”

Summit D’Eramo-Pagano. “La ratio dell’incontro è quella di predisporre la ripartenza delle attività produttive e del turismo in vista della bella stagione ormai alle porte, dei ristori a fondo perduto per le imprese e del futuro commissario della Zona Economica Speciale ovvero una sintesi su quelle che sono le esigenze e le proposte raccolte grazie al lavoro costante dei Consiglieri comunali, dei Sindaci e dei Consiglieri regionali, così da concordare una strategia di interventi volta a pianificare azioni mirate con i rispettivi Ministri dei due partiti”. Lo dichiarano in una nota Luigi D’Eramo (Lega) e Nazario Pagano (Forza Italia), segretari regionali e parlamentari dei due partiti di Governo, che scrivono: “L’Abruzzo, attanagliato dalla terza ondata Covid-19 sia dal punto di vista sanitario sia economico, necessita di azioni concrete che devono essere pronte sulla carta in ogni dettaglio, per essere soddisfacenti e per permettere alla Giunta regionale di ottenere risultati a stretto giro di posta”, concludono i segretari regionali di Lega e di Forza Italia.