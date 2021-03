Al via la campagna di tesseramento del Centro Studi Squali

Diventare socio sostenitore del Centro Studi Squali – Istituto scientifico – Spedizioni scientifiche (CSS) di Massa Marittima significa contribuire alla protezione e alla conservazione degli squali. Uno dei nostri obiettivi è quello di salvare e soccorrere in mare o in caso di spiaggiamento squali e razze in difficoltà, ma anche cetacei. Nell’autunno del 2020, da ottobre a dicembre, lungo la costa Toscana, si sono verificati due spiaggiamenti consecutivi, uno di mobula e uno di stenella rispettivamente, per i quali è stato chiesto l’intervento del CSS in coordinamento con gli enti preposti (ARPAT e Università di Siena).

Diventando socio-sostenitore potresti anche vincere una spedizione scientifica insieme ai ricercatori del CSS in Madagascar (per studiare gli squali balena) o in Sud Africa (per studiare gli squali bianchi), oltre a tanti altri premi e l’estrazione avverrà entro il 31 maggio del 2021.

Grazie al tuo sostegno, il nostro lavoro di ricerca, salvaguardia, tutela e conservazione degli squali sarà un po’ più semplice. Ogni giorno ci battiamo per proteggere i nostri amici squali e, arrivando a 500 tesserati, potremo realizzare il nuovo pronto soccorso temporaneo per squali e razze in difficoltà. Insieme possiamo fare la differenza!

Per tesserarti clicca sul link

https://www.centrostudisquali.org/prodotto/sociosostenitore/

Grazie per il tuo sostegno

Il Team del Centro Studi Squali