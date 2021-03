Liceo Manzoni e JuveCaserta Academy: grande sfida di networking e sport

Siglato il Protocollo d’Intesa tra il Liceo “Manzoni” e la JuveCaserta Academy. A firmare l’accordo questa mattina il Dirigente Scolastico Adele Vairo ed il Dott. Francesco Farinaro, Presidente della JuveCaserta Academy

Un sodalizio vincente quello tra uno dei più rinomati Licei del Sud Italia e la nota Associazione Sportiva Dilettantistica, che, guidata da un rinnovata dirigenza, intende rilanciare il basket casertano con una nuova proposta progettuale.

Campus Manzoni-JuveCaserta

La sinergia Campus Manzoni-JuveCaserta Academy intende essere artefice e farsi promotrice di un nobile scopo: dare linfa nuova alla vita sportiva casertana, riscoprendo il valore più profondo del fenomeno sportivo e della passione che lo anima.

Un accordo unico, da cui nasce una collaborazione che fa dello sport un veicolo fondante: un format/concept del tutto innovativo, che coinvolge scuola e associazionismo sportivo e destinato a lasciar traccia ed a catalizzare le migliori risorse del territorio ed oltre.

Una leadership – quella della JuveCaserta – che si pone sul mercato in maniera forte e che sceglie il Liceo “Manzoni” come partner formativo e partner privilegiato, in virtù di una piena unità di intenti.

Campus Manzoni

Prende, così, l’avvio una promettente partnership con il mondo della scuola attraverso il Campus Manzoni, che mira a trasmettere i sani valori di sport e di vita e a creare – con percorsi progettuali di potenziamento, implementazione e promozione della cultura – la continuità tra i percorsi formativi scolastici e l’ingresso nel mondo del lavoro, con particolare attenzione alle professioni legate allo sport e a quelle digitali del nuovo millennio. Tali attività, tutte co-progettate e condivise, potranno essere declinate anche come corsi di formazione, stage, vacanze studio. Il Liceo “Manzoni”, inoltre, avrà il ruolo di capofila della Rete delle Istituzioni scolastiche interessate alle iniziative nel merito.

Progetto web channel

Il Protocollo d’Intesa punta anche alla realizzazione e alla condivisione del progetto “web channel”, che prevede l’utilizzo della piattaforma radio del Liceo Manzoni e del canale streaming del club, attraverso il quale saranno diffuse le attività e gli incontri ufficiali della Juvecaserta Academy, nonché azioni atte a sensibilizzare la cittadinanza verso tematiche di carattere sociale.

Tra le attività congiunte, anche la creazione di uno staff con finalità di scouting, volto alla creazione di un team che prenderà parte ad attività agonistico- sportive con i colori ed i loghi della Juvecaserta Academy e del Liceo “Manzoni”.

Una grande sfida di networking e progettualità sportiva, un quid pluris per l’intero territorio.