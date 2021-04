AstraZeneca, la commissaria europea alla Salute: “decisione Ema attesa per mercoledì”

“In stretto contatto con Ema (l’Agenzia europea del farmaco) sulla valutazione della farmacovigilanza del vaccino AstraZeneca. La valutazione è attesa per mercoledì in tarda serata”. E’ quanto ha scritto oggi su twitter la commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides. “Come dimostra l’esperienza inglese, Astrazeneca è più efficace del previsto, ma ha un rarissimo effetto collaterale sulle giovani donne”, ha spiegato Armando Genazzani, professore ordinario di Farmacologia all’Università del Piemonte Orientale e rappresentante italiano nel Comitato per l’approvazione dei farmaci dell’Ema. “Entro mercoledì – precisa Genazzani – si concluderanno gli approfondimenti sui rarissimi casi di trombosi cerebrale che hanno colpito soprattutto giovani donne. È plausibile che questi eventi abbiano una correlazione con AstraZeneca. Ciò non toglie che il rapporto rischi-benefici resti positivo e che in una situazione di scarsità si possa dare a tutti, anche se l’ideale sarebbe escludere le donne under 55”. (fonte: Askanews)