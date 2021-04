Covid: In Lombardia calano rt e ricoveri, 130 i morti

Su 54.280 tamponi effettuati, sono 2.537 i nuovi positivi in Lombardia nella giornata di giovedì 8 aprile. Il tasso di positività scende ancora e si attesta al 4,6%. Calano anche i ricoveri, sia in terapia intensiva (-4, 830) che negli altri reparti (-94, 6.501). Resta alto il numero dei morti: 130, per un totale di 31.503 decessi dall’inizio della pandemia. PROVINCE: 675 nuovi casi a Milano, di cui 256 in città, 413 a Brescia, 324 a Varese, 205 a Monza, 166 a Bergamo, 165 a Como, 152 Pavia.