Covid: In Lombardia 2.974 nuovi postivi e 81 morti

Su 53.133 tamponi effettuati, sono 2.974 i nuovi positivi al covid registrati in Lombardia nella giornata di sabato 10 aprile. I decessi sono 81, per un totale di 31.676 morti dall’inizio pandemia. Calano i ricoveri: -4 in terapia intensiva (824), -193 negli altri reparti (6.059). PROVINCE A Milano sono 785 i nuovi casi, 477 a Brescia, 307 a Monza, 293 a Varese, 276 a Como, 192 a Bergamo, 164 a Mantova, 99 a Lecco, 96 a Cremona, 56 a Sondrio, 44 a Lodi.