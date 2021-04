Pallavolo al liceo Manzoni di Caserta. Lo sport si racconta lunedì 12 aprile

La Pallavolo si racconta al Lice Manzoni e lo fa lunedì 12 aprile attraverso una diretta streaming sulla pagina facebook

Continuano gli eventi organizzati dal liceo Manzoni di Caserta.

E così la cultura si fa spazio attraverso il limiti della pandemia e non ferma l’istituto diretto da Adele Vairo.

Questa volta tocca allo sport.

E infatti, continuano gli appuntamenti di cultura sportiva promossi dalla dirigente scolastica, Adele Vairo, con la collaborazione del Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive, coordinati dai professori Luciano De Luca e Antimo Nero.

“Eventi che si inseriscono – fanno sapere dal liceo Manzoni – in una più ampia cornice di seminari rivolti ai giovani studenti manzoniani e, in particolare agli alunni del liceo Scientifico a indirizzo potenziamento sportivo, unico del territorio e fiore all’occhiello del Manzoni”.

Protagonista del prossimo seminario è la pallavolo.

“La pallavolo si racconta”

“La pallavolo si racconta” e lo fa in una diretta streaming sulla pagina Facebook del Campus Manzoni. L’appuntamento è fissato per lunedì 12 aprile alle ore 11:15 .

Interverranno il dirigente scolastico Adele Vairo per i saluti istituzionali; Guido Pasciari, presidente del Comitato regionale della Federazione Italiana Pallavolo della Campania (Fipav) e referente nazionale Sitting Volley; Gaetano Cinque, presidente del Comitato territoriale della Fipav di Caserta; Daniele Serapiglia, docente dell’Istituto di Storia Contemporanea dell’Università Nova di Lisbona, membro del Cesh (il Comitato europeo di storia dello sport) e della SISS (Società Italiana di Storia dello Sport) di cui il liceo Manzoni ospita la delegazione provinciale; Alessandra Vitale, ambasciatrice paralimpica e capitano della Nazionale di Sitting Volley.

A moderare l’incontro sarà il giornalista sportivo Lucio Bernardo.

Coraggio, impegno, sacrificio, lavoro di squadra e inclusione sono i principali valori alla base della pallavolo, sport antico quanto educativo, che ha, tra l’altro, interessanti varianti quali il beach volley (giocato sulla sabbia) e il sitting volley (la pallavolo paralimpica, praticata da persone che hanno disabilità motorie).

Si prevede dunque una giornata ricca di spunti e riflessioni per gli studenti del liceo casertano.

Federazione Italiana Pallavolo

L’evento di lunedì sarà anche l’occasione per celebrare il protocollo d’intesa tra la Federazione Italiana Pallavolo e il liceo Manzoni di Caserta, a testimonianza del ruolo centrale della cultura dello sport nel piano di formazione che da anni dirigenza e docenti del ‘Manzoni’ attuano scientemente a vantaggio dei propri studenti. Una cultura dello sport – si legge nella nota – che prende forma attraverso esperienze, storie e, appunto, prestigiosi e proficui partenariati.

Il liceo Manzoni in prima linea

Il Liceo Manzoni si conferma, concretamente e nei fatti, ogni giorno di più il polo scolastico di promozione della cultura e della pratica dello sport nel territorio.

“Lo sport consiste nel delegare al corpo alcune delle più elevate virtù dell’animo” – come affermò il celebre scrittore e commediografo francese del Novecento – e sono proprio quelle virtù che il liceo Manzoni pone alla base della sua mission per formare i cittadini del domani, promuovendo il valore educativo dello sport nella convinzione che la cultura motoria – si legge nella nota – non possa che giovare alla costruzione di competenze e all’arricchimento delle conoscenze.”