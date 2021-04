Vaccini in Piemonte: 9 aprile, oltre 118.000 adesioni dei 60-69enni

Sono 25.273 le persone che hanno ricevuto il 9 aprile il vaccino contro il Covid-19, di cui a 4.546 è stata somministrata la seconda dose. Tra esse,

11.064 sono state somministrate gli over80 e 7.046 ai settantenni (di cui 3.123 vaccinati dai propri medici di famiglia).

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 984.906 dosi (di cui 344.301 come seconde), corrispondenti al 79,4% di 1.239.440 finora disponibili.

Salgono invece a 118.005 le preadesioni per la fascia 60-69 anni nel secondo giorno di preadesione per questa categoria d’età sul portale www.ilpiemontetivaccina.it (vedi qui come compilare la richiesta di adesione).

Numeri elevati quelli sui vaccini in Piemonte che permetteranno, si spera, di far calare un dato sui contagi ancora troppo elevato (vedi qui le ultime rilevazioni).