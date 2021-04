Paura nel Salento. Dopo il caso del lupo degli Alimini di Otranto in estate, una pantera nera è stata avvistata in provincia di Lecce. Il grosso felino, di cui si segnala la presenza da tempo nelle campagne della Puglia, potrebbe essere arrivata in Salento, ma non è escluso che possa anche non trattarsi dello stesso esemplare. La pantera è stata vista nell’agro del comune di Lequile, in provincia di Lecce. Un automobilista ha allertato la polizia: agli agenti intervenuti ha raccontato di aver notato un grosso felino di colore nero con la coda lunga attraversare la carreggiata e oltrepassare il guard rail per raggiungere la campagna. La segnalazione, dettagliata e credibile, è stata inoltrata anche ai carabinieri forestali.

Paura nel Salento, la pantera nera era stata avvistata ad Ostuni

Non avviene tutti i giorni di avvistare un esemplare di un animale così raro e, per questo, la paura nel Salento appare giustificata. L’ultima segnalazione era stata effettuata domenica scorsa nelle campagne di Ostuni. Il sindaco della Città Bianca aveva invitato la cittadinanza a prestare attenzione: “Il comando di polizia locale mi comunica che sono giunte altre due segnalazioni per la presenza di un animale di grosse dimensioni sulla nostra costa. Occorre prestare attenzione – aveva scritto su Facebook– e segnalare qualsivoglia avvistamento”. La pantera nera, ormai, sembra essere una vera e propria star del web e dei social, tanto da convincere molti utenti a lanciare veri e propri appelli per salvarla e non farle del male.