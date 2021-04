Este, Donna, salute, forma e benessere: sabato 17 l’evento in diretta sul canale YouTube del Comune

Sarà possibile porre le proprie domande alle 4 esperte

15.4.2021 – Sabato 17 aprile, alle ore 18.30, andrà in diretta l’evento ‘Donne, Salute, Forma e benessere’, racchiuso nella rassegna ‘Femminilità 2021’ e dedicato alla salute e al benessere della donna a 360°.

«L’evento si terrà in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Este, con la possibilità per gli utenti di interagire con le relatrici, ponendo domande in chat e ricevendo risposte in tempo reale dalle professioniste presenti– informa il Sindaco Roberta Gallana.– Abbiamo ritenuto opportuna la modalità in diretta per affrontare tematiche così importanti, come quelle che riguardano la nostra salute fisica e mentale. Si parlerà di benessere e salute in termini di sport, disciplina e consapevolezza di sé.»

Le ospiti dell’evento saranno la dott.ssa Federica Merlin, Specialista in Ginecologia ed Ostetricia presso l’Ospedale di Schiavonia, che tratterà l’importante tema della salute nella donna nelle diverse fasi della sua vita, dall’infanzia alla pubertà, dall’età adulta e fertile alla menopausa. Uno sguardo alla salute intesa come benessere fisico e mentale sarà dato invece dalla trainer di Pilates Serena Garavello, dall’insegnante di Yoga Elisa Di Sario e dall’insegnante di danza classica Antonella Schiavon.

«‘Forma e benessere’ vuole porre l’attenzione su tutti gli aspetti che riguardano la salute della donna, da quello più prettamente medico fino a quello psicofisico dato dalle diverse discipline sportive. – continua l’Assessore al Settore Sociale Lucia Mulato. – Sarà un evento eterogeneo, nel quale le quattro ospiti parleranno della loro personale esperienza nel settore, ma soprattutto daranno consigli utili a migliorare la nostra salute psico-fisica. La possibilità di interagire con loro e di porre le proprie domande in diretta sarà un valore aggiunto a questo evento di grande importanza.»

“Femminilità 2021 on-line”, contenitore che ospita l’evento di sabato 17, vuole rappresentare un’occasione di riflessione sul mondo femminile. Nel 2021, alla sua quinta edizione, tutti gli eventi sono trasmessi in streaming, in prima visione o in differita, sul Canale YouTube del Comune, raggiungibile al linkhttps://www.youtube.com/c/ComunediEsteYT

«Nel mese di marzo, si sono già svolti incontri dedicati alla poesia, alla scrittura, alla letteratura. Abbiamo avuto più incontri con ‘L’albero delle rose poetiche’ e le poesie recitate dalle attrici della compagnia ‘L’albero delle rose’. L’evento ‘Donne raccontano’ ha permesso di conoscere tre giovanissime scrittrici di Este, che hanno condiviso le loro esperienze e regalato interessanti spunti. Infine, sabato 10 aprile, l’appuntamento con ‘Le donne di Dante’ ha raccontato tutte le donne della vita e dell’opera di Dante Alighieri.– commenta il Sindaco Roberta Gallana. – Tutto questo per rappresentare al meglio la pluralità espressiva della donna. I prossimi appuntamenti online saranno dedicati anche alla maternità, al delicato tema della violenza contro le donnee alla speranza per il futuro».

I prossimi appuntamenti

– 26 aprile appuntamento con l’Albero delle Rose Poetiche

– 28 aprile violenza contro le donne, con la presenza delle esperte del Centro Veneto Progetti Donna – Auser.

– 3 maggio appuntamento con le poesie de L’Albero delle Rose Poetiche

– 5 maggio ‘Donne e maternità: consapevolezza, gravidanza, parto, prematurità’ con l’Associazione Il Pulcino.

– 8 maggio ‘Donne e volontariato’

– 15 maggio ‘Donne e scelte: lavoro, università’, a chiusura della rassegna.